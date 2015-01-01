杨元庆：联想每年百亿投向三个技术平台，经营层切换“新OS”

CES 2017期间，联想集团CEO杨元庆在接受包括ZD至顶网在内的媒体采访时，围绕公司的技术平台，战略方向，和管理体系，给出了一个完整的规划布局。外界对联想的战略方向讨论的比较多，但杨元庆自己思考最多的问题不是战略...

ZD至顶网个人商用频道 01月07日 拉斯维加斯消息（文/高飞、黄当当）杨元庆说，联想已经到了第三个战略发展阶段，未来还会围绕三个技术平台做资源建设，但很最重要的一点是，让每一个业务都有一个适合的“超级经营经理”。

CES 2017期间，联想集团CEO杨元庆在接受包括ZD至顶网在内的媒体采访时，围绕公司的技术平台，战略方向，和管理体系，给出了一个完整的规划布局。外界对联想的战略方向讨论的比较多，但杨元庆自己思考最多的问题不是战略，“因为联想的战略一直非常清晰，专注”，新管理思路才是精力投入的重点。

三个阶段的战略：从PC到“万物互联与万物智能”

杨元庆分阶段总结了联想过去这些年战略布局，并详细介绍了未来的主要技术方向。

联想的第一个波战略，就是PC业务，这是一个已经做到全球第一的业务。在这个领域，联想的目标是，PC依然要做出创新。杨元庆以“小新”系列举例，“在海外，小新系列就叫“新世代”PC”，联想会把LTE解决方案、MVNO(虚拟运营商)等通信解决方案都做到PC当中。联想还在开发包括电脑管理和服务等方面的应用，让PC呈现不同的面貌。

智能手机业务，和数据中心相关业务，则属于联想的第二波战略。它们的目的是构建新的增长引擎和利润引擎。杨元庆表示，新的增长引擎不是一蹴而就的，会经过投资、投入，和建立关键核心竞争力的过程。对于备受关注的手机业务，联想计划在今年自然年度内实现扭亏为盈，进入盈利性增长阶段。

第三波战略则来自于万物互联和万物智能，联想正在提倡智能互联网，强调设备和云的关系。虽然是“万物”，种类众多，但是杨元庆认为有两点元素是万物皆有的：“由人工智能来赋能;设备后面都跟着云(云的服务、云的内容、云的应用)”。这三波战略也并非完全隔离，是“自然演化”的过程，比如PC也是设备的一种，可以构成“PC+云”的组合。

三大技术平台：AR是一个新计算平台

无论公司处于哪个发展阶段，技术永远要起关键性作用，尤其对联想这样一家高科技公司而言。杨元庆也阐述了未来着力建设三个技术平台。当然，技术离不开研发，研发离不开投入，杨元庆给出的数字是——每年100个亿(15亿美元左右)的投资支持。

具体到这三个技术平台，它们分别是：

1.AR，未来的显示平台、和应用平台。

2.对话式的人机交互平台(对话平台，Conversation Platform)。

3.数据中心技术平台，包括软件定义技术，超融合技术等。

在随后CES期间举行的一次小型的“未来技术”交流活动中，杨元庆强调了对AR的看重，他在展望2017时表示，AR具备一个成为未来计算平台的潜力。“在PC互联网时代，计算平台是PC;在移动互联网时代，计算平台是手机;在智能互联网时代，可能是AR”，杨元庆说。

以 “AR眼镜”举例，杨元庆表示它在行业领域会有广泛的应用。比如在制造业，大型设备的维护、维修，“现在都要专业的工程师到现场才能够去做专业维修，将来就没有那么复杂了，任何一个工人带着AR眼镜就可以去操作，因为他可以随时得到专家的指点、指示。外科手术，也可以是前台的医生，配合AR眼镜，和后台的医生联动操作。”，杨元庆说。从联想的角度看，将来AR会人们购物的习惯，尤其是大件物品的习惯，不管是买房、买车，都可能在家里进行。在这个领域，联想不仅会做设备，还会做所需要的系统平台，以及更广泛的内容和应用，打造一个生态环境。

在数据中心方面，杨元庆认为，由于软件定义的出现，基础架构可以和应用分离，超融合等技术构建了新的IT基础计算架构平台。联想在这方面同样有相当大的投入和决心，作为一个核心技术平台去建设。

在会话平台方面，是基于人工智能的建设比如图象识别、语音识别、语义理解、基于大数据的算法等等。杨元庆表示，联想一直以来在设备领域具备专长，接下来就要解决怎么用自然语言和设备进行沟通和交流的问题。

3×3的矩阵：一切从超级产品(经营)经理开始

如前文所述，在公司进入现今发展阶段，杨元庆考虑最多的，是公司的管理策略。杨元庆认为，看准战略方向虽然也有难度，但是相对落实战略而言，就成了易事。

他介绍了联想要落实战略的6个要素，分别是：组织、流程、人，阶段目标，考核、和激励措施，“如果这六个要素不落实，战略就是空中楼阁”。基于这6个要素，联想使用了一个3×3的矩阵，矩阵的横坐标就是战略的重要性，从核心业务，到增长业务，再到次重要业务。纵轴是业务的发展阶段，投入期、盈利性增长期还是盈利贡献期。联想把公司业务，分别装到矩阵的9个格子里面去。不同的业务，不同的管法。这就是联想在管理层面投入精力比较大的课题，这个课题可以看作打造公司一个新的 “经营操作系统”。

杨元庆表示，要落实这9个格子的目标，要依赖6个要素(目标、考核、激励，组织，流程，和人)的设定，在他看来，这其中每一个要素都很重要，单能不能找到合适的人、懂得业务的人，最为重要。这个人，以前联想叫“超级产品经理”，现在则计划叫“超级业务经理”，“因为这个带头人不只是产品经理，还必须是业务端到端的设计者”。

杨元庆说，未来的联想是一个开放式的架构。不同的业务，要采取不同的管理策略。比如有的业务单元产品开发、市场营销自己管，但是销售团队架构在联想全球的销售体系上，生产制造架构在联想大的供应链平台上。在3×3架构下，不同的业务单元，甚至会考虑不同股权结构。比如有的业务变成管理层持股，同时引入外部风险投资。这些都需要超级业务经理自己规划设计。联想业务在不同的发展阶段需要不同的运营方式，现在精髓核心就是要落实超级业务经理战略，除了目标之外，“其他都要由超级经营经理来落实”，杨元庆透露。

对于即将到来的2017年，联想方面透露将着力塑造四个定位：高品质的联想、创新的联想、国际化的联想和年轻化面向未来的联想。在新的规划和管理体系建立的同时，杨元庆对品牌形象的要求是，从2017年开始，重塑品牌的荣耀。



