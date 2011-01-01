CES2017：雷蛇发布三屏游戏笔记本电脑

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孙斌 来源：ZDNetPC频道 【编译】 2017年1月7日
关键字：CES2017 雷蛇 Project Valerie
ZD至顶网个人商用频道 01月07日 拉斯维加斯报道：新的Mac Pro可能是台式电脑设计创新的开始，但雷蛇(Razer)也有话要说。
2014年的CES大会上，雷蛇公司推出了“克里斯汀投影”(Project Christine)项目，这是一种模块化的未来PC概念。
雷蛇此前从未涉足台式机电脑制造，Razer Blade和Razer Edge是初作，两者都显示出了很强的设计实力。在拉斯维加斯的展览现场地板上，观众只看到一个金属机箱模型，但设计令人难以置信惊艳：中央机架上插满配件，可以用多种组合建造台式机。同时具有未来和一点蒸汽朋克的元素风格。
雷蛇 Project Valerie在本届CES上带来了一款更新颖的游戏笔记本电脑，它是一台有着三个17英寸屏幕的笔记本电脑，而且可以通过电动铰链自动折叠。整个概念笔记本厚1.5英寸，重12磅，老实说，这已经超出了正常的笨重游戏笔记本的范围。
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