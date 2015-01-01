个人/商用领域齐发力 戴尔携多款新品亮相CES2017

戴尔在CES2017期间，展示了其一系列创新成果，戴尔全球资深副总裁、个人电脑产品部总经理Sam Burd表示，他很乐意看到客户使用戴尔的产品，戴尔公司聆听客户的反馈，并且对戴尔的产品进行革新...

ZD至顶网个人商用频道 1月7日 北京消息 (文/陶婧婕) 戴尔在CES2017期间，展示了其一系列创新成果，戴尔全球资深副总裁、个人电脑产品部总经理Sam Burd表示，他很乐意看到客户使用戴尔的产品，戴尔公司聆听客户的反馈，并且对戴尔的产品进行革新，满足客户的需求，这对戴尔来说是一个激励，也能够使他的团队不断地做得更好。

本次活动，戴尔推出了包括戴尔Canvas、XPS二合一、XPS/Precision一体机、UltraSharp 32超高清8K显示器等在内的多款新品。

XPS和Precision一体机：格莱美制作人加盟 提供更美妙的声音

新XPS 27一体机主打的是音频体验。Waves Audio创意总监Jack Joseph Puig是这款产品的“代言人”，这款产品是由他和格莱美奖获奖制作人合作设计的产品。新XPS 27一体机提供内置全频率范围高保真音频，利用10个扬声器(每个声道50W输出功率)提供绝佳的一体机声音质量;另外，4K超高清(3840x2160)无边框触摸屏能够表现100% Adobe RGB色彩，为用户提供更佳的观看体验。

与新XPS 27一体机一同亮相的还有Precision 5720一体机，这款产品与新XPS 27一体机配置相似，都有10个扬声器以及4K超高清无边框触摸屏。除此之外，它还能提供更多性能选项，可选用英特尔至强处理器或AMD Radeon Pro显卡以支持VR;在可靠性和安全性方面也均有加强，Precision 5720一体机通过了针对AVID 和 SolidWorks等顶尖程序的ISV认证，同时具有安全和管理软件。

戴尔Canvas智能工作台面：挑逗内容开发者和设计师的创作神经

戴尔Canvas智能工作台面，创新性的采用了27英寸QHD智能画板，用户使用时可倾斜或平放在桌面上，使专业人士能够像使用纸笔一样自然地进行创作、交流以及表达思想与观点。

例如通过使用触摸屏、数字笔和totem，戴尔Canvas可将绘图变为数字工作流程的一部分，并增强协作性。戴尔和微软公司联手，几乎所有基于Windows 10的设备全部支持戴尔Canvas，所以其可无缝接入来自Adobe、Autodesk、AVID、Dassault Systems、SolidWorks和微软等合作伙伴的软件解决方案，从而让每个用户都能发挥其创造才能。

戴尔UltraSharp 32超高清8K显示器：还原更为真实的色彩

戴尔UltraSharp 32英寸超高清8K显示器具有超过10亿种色彩、3320万像素分辨率、可显示100% Adobe RGB 和 sRGB色彩、并拥有空前的280ppi，显示内容是超高清4K分辨率的4倍和全高清的16倍。全新显示器产品提供了极致的分辨率和戴尔PremierColor清晰度及色彩层次，在极其重视深度图像缩放的商用领域非常重要，如照片和视频编辑、医学和诊断研究以及石油天然气勘探等等，这些领域都是这种技术的早期采用者。另外，其几乎无边框的显示屏以高度紧凑外观设计向客户提供32英寸的大尺寸屏幕。

XPS 13二合一：满足用户多样化的需求

Sam Burd表示，戴尔XPS系列是戴尔史上获奖最多的产品。本次推出的XPS 13二合一笔记本产品，继承了XPS系列的良好基因，并且对这款产品的设计进行了重塑。

XPS 13二合一采用360度转轴并通过Continuum来支持多种工作和观看选项，提供长达15小时电池续航时间，QHD+(570万像素)微边框触摸屏提供了极高的清晰度。该机采用无风扇设计，搭载可快速启动的固态硬盘，可使其在静音状态下在几秒钟完成系统启动。对于商用客户，XPS 13二合一本可配置第7代英特尔酷睿vPro处理器和戴尔BIOS及管理软件，并由戴尔全球白金专业(ProSupport)服务团队提供支持。

不只有“新品” 戴尔还推出了个人及商用电脑升级版

戴尔XPS、Inspiron和Alienware消费类产品以及OptiPlex、Latitude和Precision商用电脑都进行了升级，配备第7代英特尔酷睿处理器、Thunderbolt 3 USB-C连接选项以及来自NVIDIA和AMD升级后的专业显卡。同时，戴尔还升级了其显示器产品系列。

关于戴尔新品的CES2017获奖信息以及发售时间

戴尔Canvas(荣获 “构建美好世界技术”类奖项)

戴尔XPS 13英寸二合一笔记本(荣获 “计算机硬件与部件”类奖项)

戴尔XPS 27 一体机(荣获 “计算机硬件与部件”类奖项)

戴尔Latitude 5285 二合一笔记本(荣获 “计算机硬件与部件”类奖项)

戴尔27英寸超薄显示器 S2718D(荣获 “计算机外设”类奖项)

采用 Tobii 眼动仪技术的戴尔Alienware 17(荣获 “游戏”类奖项)

戴尔Premier 无线键盘和鼠标KM717(荣获“计算机配件”类奖项)

12-1月：

戴尔Precision 5520 15英寸移动工作站自2017年1月6日始在中国销售，起价人民币10,499元;

Dell XPS 13英寸二合一笔记本自2017年1月6日起在中国销售，起价人民币14,999元;

Dell XPS 15 笔记本自2017年1月6日起在中国销售，起价人民币9,999元;

Dell XPS 27一体机 自2017年1月6日起在中国销售，起价人民币12,999元;

全新游匣15自2016年12月28日起在中国销售，起价人民币6,499元;

2月：

戴尔24英寸触摸屏显示器P2418HT自2017年2月16日起在中国销售，起价待定;

用于视频会议的戴尔24英寸显示器P2418HZ自2017年2月16日起在中国销售，起价待定;

VR-ready的戴尔 Precision 7720 移动工作站自2017年2月28日始在中国销售，起价人民币19,399元;

全新Latitude和OptiPlex系统(包括戴尔 Latitude 5285 二合一本)自2017年2月28日起在中国销售，起价人民币5,359元;

4月--5月：

戴尔Precision一体机(5720)自2017年4月7日开始在中国销售，起价人民币12,999元;

戴尔Canvas从自2017年4月18日开始在中国销售，起价人民币12,199元;

戴尔 27 英寸超薄显示器(S2718D)自2017年4月25 日起在中国销售，起价待定;

戴尔24英寸微边框显示器(S2418HN和S2418H)和戴尔27英寸微边框显示器(S2718HN和S2718H)自2017年4月25日起在中国销售，起价待定;

戴尔 UltraSharp 32 英寸超高清 8K 显示器(UP3218K)自2017年5月15日起在中国销售，起价待定。

最后的一颗彩蛋：蜘蛛侠Tom Holland

在戴尔的发布会上，在《美队3》中扮演蜘蛛侠的演员Tom Holland意外现身，他的新电影《蜘蛛侠》也将在2017年上映，Tom Holland表示，在新版《蜘蛛侠》中，他的好朋友是一名游戏玩家，而他用的电脑恰恰就是戴尔游匣15，他很喜欢戴尔发布的新产品，包括游匣15、XPS 13二合一等。

戴尔发言人也表示，新版《蜘蛛侠》除了有游匣15植入外，这个影片也是利用戴尔Precision工作站制作的。期待2017年上映的《蜘蛛侠：英雄归来》。