研发周期长？戴尔告诉你如何让产品“保鲜”

作为PC市场的“老大哥”，戴尔在CES2017上发布了其全新的个人以及商用产品终端，戴尔是怎样看待产品研发周期长影响产品竞争力这个问题的呢?带着这些问题，ZD至顶网采访了戴尔首席技术官、资深副总裁Liam Quinn。

ZD至顶网个人商用频道 1月7日 北京消息 (文/陶婧婕)几百人的研发团队、2~3年研发周期、大量金钱的投入……这是开发一款全新PC产品需要消耗的资源。然而，当下PC市场竞争日益激烈，需求瞬息万变，正应了“时间就是生命”这句话。研发周期长，怎么才能保证新品推出时在市场上仍有竞争力，如何让产品“保鲜”呢?

作为PC市场的“老大哥”，戴尔在CES2017上发布了其全新的个人以及商用产品终端，戴尔是怎样看待产品研发周期长影响产品竞争力这个问题的呢?带着这些问题，ZD至顶网采访了戴尔首席技术官、资深副总裁Liam Quinn。

Liam Quinn表示，这个是非常具有挑战性的事情，戴尔必须更深入地了解客户需求，更深入地了解这个市场的竞争，还有社交网站、社会上的趋势。除此之外，戴尔还会与合作伙伴进行协作，理解他们的策略方向是什么，结合客户的需求与行业趋势，再根据合作伙伴的路线方针来制定戴尔研发的方向。

要做具有差异化的产品增强核心竞争力

戴尔每年在研发方面投入的经费是45亿美金，Liam Quinn说道，在CES2017上发布的新品，是戴尔在两三年以前就开始研发的成果。

丹尼斯和杰弗里在论述产品差异化的意义时曾提出：“差异化赋予厂商以市场力量。”戴尔PC产品的差异化体现在哪些方面呢?Liam Quinn解释道，戴尔和其他竞争对手不同的是设计和ID，戴尔在CES2017上发布的新品，都具有强大的功能、长续航等特性，并且在一致性、兼容性和安全性方面也做了诸多工作。例如Canvas智能桌面，它在四个方面明显区别于其他竞品，第一是效率性;第二是自然使用的用户界面;第三是精确性;第四则是数据的环境性。Liam Quinn表示，他对竞争对手是充满敬意的，所以戴尔也在不断地挑战自己、突破自己，在这种非常强有力的竞争环境下最终受益的就是最终用户。

另外，戴尔研发团队也会对新技术进行提前的钻研、部署，比如5G、VR、无线充电技术等。

端到端全方位服务提升市场竞争力

戴尔旗下有很多业务分支，比如云、服务器、存储等。

Liam Quinn表示，当前，很多行业都在进行数字化的转型，不光是从设备本身，还有功能等方面都在进行转型，这就需要很强有力的数据中心在背后进行支持。而戴尔旗下的所有业务分支可以为客户提供端到端全方位的服务。

戴尔的策略就是，客户要什么解决方案，我们就提供什么。不仅仅只有终端产品，还有后端以及云的解决方案跟进，这也进一步提升了戴尔终端产品的核心竞争力。

与合作伙伴实现共赢

戴尔并不想“单打独斗”，与合作伙伴实现共赢才是戴尔要走的路。Liam Quinn表示，戴尔有很多合作伙伴，包括英特尔、微软等，戴尔会与合作伙伴保持良好的沟通。戴尔会有一些产品功能、特性想要加进去，也希望软、硬件能够提供更好的兼容以及支持。例如，戴尔想把USB typeC的接口做到芯片里面，让产品变得更为轻薄等。

Liam Quinn说道，戴尔会一直不断的跟踪行业最新趋势，也希望最新推出的产品推出市场后能够得到消费者的喜爱。