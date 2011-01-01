扭转下降趋势 联想第三财季个人电脑业务销量同比增加2%

昨日，联想集团发布截至2016年12月31日止的第三财季业绩公告称，集团第三季度的综合收入为121.69亿美元，同比下跌6%。公司净利润为9800万美元，同比下滑67%...

ZD至顶网个人商用频道 02月17日 北京消息（文/孙斌）：昨日，联想集团发布截至2016年12月31日止的第三财季业绩公告称，集团第三季度的综合收入为121.69亿美元，同比下跌6%。公司净利润为9800万美元，同比下滑67%。

值得关注的是，该季度联想集团个人计算机和智能设备业务的收入同比上升2%，为85.98亿美元，首次扭转过去7个季度的下降趋势。个人电脑销量增加2%至1570万部，商用个人电脑销量同比增加5%。

这样的增长是联想在进入第三个战略发展阶段后，取得的阶段性成果。今年1月的CES上，联想集团CEO杨元庆在采访中表示，联想已经到了第三个战略发展阶段。PC业务方面将持续创新;智能手机业务、数据中心相关业务构建新的增长引擎和利润引擎;在智能互联网方面，着重强调设备与云的关系，最终形成万物互联和万物智能的业务板块。

公告显示，与PC业务相比，移动业务与数据中心业务表现一般，移动业务的收入为21.85亿美元，同比下跌23%，其主要原因或在于全球智能手机销量同比下降26%。

数据中心业务的收入为10.50亿美元，同比减少20%。同时，其他商品及服务收入为3.35亿美元。

联想方面表示，尽管市场环境充满挑战，集团正执行战略并通过新产品及快速增长的细分市场和垂直市场以继续盈利增长。

此前杨元庆也曾透露，为应对未来公司业务与全球市场的多样性变化，联想业务在不同的发展阶段也需要不同的运营方式，现阶段精髓核心就是要落实超级业务经理战略，力求在2017年重塑品牌的荣耀。