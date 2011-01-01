AMD TECH DAY：明确战略重心 锐龙 AMD Ryzen蓄势待发

昨日，AMD在旧金山举办了AMD TECH DAY活动，AMD总裁兼首席执行官苏姿丰博士(Dr. Lisa Su)表示，AMD要坚持走自己的道路，包括专注于高性能技术，打造伟大的产品，AMD有雄心勃勃的目标，也有无畏的决心。

ZD至顶网个人商用频道 02月22日 北京消息（文/陶婧婕）： 提到全球半导体行业的竞争，绕不开AMD与英特尔这一对“冤家”，在近几年，英特尔一直压制着AMD，但是AMD会一直处于劣势么?不见得。

昨日，AMD在旧金山举办了AMD TECH DAY活动，AMD总裁兼首席执行官苏姿丰博士(Dr. Lisa Su)表示，AMD要坚持走自己的道路，包括专注于高性能技术，打造伟大的产品，AMD有雄心勃勃的目标，也有无畏的决心。

AMD的战略重点是什么?Zen又何时会与大家见面呢?接下来将一一揭晓谜底。

养精蓄锐之后 看AMD如何反击

这些年来，AMD在技术方面实现了大踏步前进，而AMD也一直在寻找新的蓝海，并且想要开拓出一条“不跟随”的道路，推出APU、进入游戏主机领域、选择与ARM在企业级市场合作等都能够看出AMD持续不断的努力。但是为什么在与英特尔的较量上并没有取得过持久的竞争优势呢?据科技研究公司Linley Group负责人Linley Gwennap分析表示：“过去，AMD缺乏执行力和专注力，要么是没有推出合适的产品，要么是产品上市速度较慢。”

对症才能下药，苏姿丰博士在两年前上任之初就宣布了AMD的未来三大战略，一是打造出伟大的产品;二是构建和加深与客户、合作伙伴的关系;三是简化运营，以更快的速度投入市场。据了解，苏姿丰博士大幅精简了公司运营，她和CTO Mark Papermaster否决了多个项目。苏姿丰博士表示：“我们拥有优秀的工程师，优秀的人才。以前，AMD的精力分散在很多方面，不能集中起来把事情做好。”

这些努力，也都得到了回报。

在过去一年的时间里AMD股价翻了五倍，日前达到每股14美元。2月初AMD公布的2016第四季度财报，AMD宣布2016年第四季度营业额为11.1亿美元，经营亏损300万美元，净亏损5100万美元，每股亏损0.06美元，好于上年同期并且亏损在逐步收窄。超出了华尔街的第四季度预期。

AMD战略重点聚焦：图形、计算、解决方案

图形、计算、解决方案这三大板块是AMD的战略重点。

图形方面，主要指的是游戏、人工智能、VR和AR;计算领域，则是客户端系统、基础设施和云;而对于解决方案，则聚焦在半定制、垂直平台、合资企业以及合作伙伴身上。

不仅要在AMD的优势领域上下功夫，还要在人工智能等热门领域做布局。

用苏姿丰博士总结时说的一句话，2017年对于AMD来讲是非常繁忙的一年。

蓄势待发 锐龙 AMD Ryzen已经准备好了

对于持续关注AMD的人来说，“Zen”并不陌生。Zen x86架构也被寄予了厚望，与AMD现有的x86处理器核心相比，每个时钟周期的指令集可提高40%。

在本次活动上，期待已久的锐龙 AMD Ryzen终于揭开了神秘的面纱。

苏姿丰博士表示，4年前AMD就开始着手设计“锐龙 AMD Ryzen”，而且锐龙 AMD Ryzen的每个时钟周期的指令集提升达到了52%，AMD击败了设定的目标，并且现在才刚刚开始。

AMD在本次活动上发布了锐龙 AMD Ryzen 7系列处理器，包括三个型号，分别是1700、1700X、1800X。它们都是8核16线程处理器。

Ryzen7 1700定位是“世界上最低功耗的8核处理器”，主频率达到3.0GHz，可超频到3.7GHz，65W TDP，20MB L2 + L3缓存，支持AMD SenseMI技术。这款处理器对比的是英特尔Core i7 7700K，通过CINEBENCH R15软件得分看出，Ryzen7 1700比英特尔Core i7 7700K得分高出46%。

Ryzen7 1700X定位是“性能领导者”，主频率达到3.4GHz，可超频到3.8GHz，95W TDP。通过CINEBENCH R15软件得分看出，英特尔Core i7 6800K比Ryzen7 1700X得分低了39%，而Core i7 6900K与Ryzen7 1700X得分相差无几，Ryzen7 1700X略胜了4%。

Ryzen7 1800X定位是“8核桌面处理器性能冠军”，主频率达到3.8GHz，可超频到4.0GHz，支持AMD SenseMI技术。这款产品是发烧友平台，对比的是英特尔Core i7 6900K处理器，同样使用了CINEBENCH R15软件，Ryzen7 1800X以9%的优势胜出。

AMD与英特尔的“相爱相杀”不是重点，重点是AMD在用产品一点一点缩小与英特尔的差距。AMD已经进入“夺回市场份额”的战役中，“不满足”是AMD的现状，锐龙 AMD Ryzen 7系列仅仅只是开始，AMD正在利用产品寻求更大的目标。

据了解，锐龙 AMD Ryzen在本月22日将在多个国家和地区开启预购，3月2日正式公开发售。锐龙 AMD Ryzen处理器在中国区的电商建议零售价格：锐龙 AMD Ryzen 7 1800X RMB3999;锐龙 AMD Ryzen 7 1700X RMB3099;锐龙 AMD Ryzen 7 1700 RMB2499。