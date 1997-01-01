提高员工办公效率 商用终端成为企业高效运作的幕后英雄

食用油作为一种快速消费品，成品油生产地的分布与加工、产品品牌树立、营销制度的落地与执行等，已经成为国内食用油企业竞争的主要方面。长寿花食用油是国内知名品牌，面对竞争日趋激烈的食用油市场，除了要继续贯彻落实传统的竞争策略...

至顶网个人商用频道 06月27日 北京消息 (文/陶婧婕) 民以食为天，食以油为先。食物的重要性不言而喻，而食用油也是人体每日所需求的六种营养之一。每一道珍馐美味都少不了食用油的加入，可以说有厨房的地方就一定会有食用油。

食用油作为一种快速消费品，成品油生产地的分布与加工、产品品牌树立、营销制度的落地与执行等，已经成为国内食用油企业竞争的主要方面。长寿花食用油是国内知名品牌，面对竞争日趋激烈的食用油市场，除了要继续贯彻落实传统的竞争策略，还要从企业发展角度思考，如何完善长寿花信息化建设部署。

以企业需求为导向 部署三大板块信息系统

长寿花是山东三星玉米产业科技有限公司旗下品牌，公司创立于1997年。其率先在国内开展玉米油的自主研发和生产，实现了国内专业生产玉米油的突破。除主打产品玉米油系列外，长寿花还相继推出了葵花籽油、橄榄油、稻米油、菜籽油、花生油等高端食用油品类。公司在山东、辽宁铁岭、内蒙古鄂尔多斯、通辽等地建设了五大原料加工基地，现具有年加工玉米胚芽120万吨，年产精炼玉米油40万吨、小包装年灌装40万吨的生产能力。

长寿花在国内设立了5大原料基地、10个销售大区及40多个办事处，公司的所有信息系统全部围绕这种地域性特点进行展开。

据长寿花信息中心工作人员介绍，自公司成立以来，一直重视产品的生产及营销网络打造和管理的信息化，公司与国内多家知名厂商合作并部署了3大板块的信息系统，包括生产控制管理、供应链管理(销售+财务+仓储)、协同信息系统。

生产控制管理系统在国内各分厂基地间的生产标准统一的基础上，通过系统管理将生产调配、材料调配、物流运输、设备管理等归纳到一个体系中;供应链管理系统从一线的业务人员开始进行数据采集管理，销售人员通过产品供应链管理系统由终端进行下单、查询等各项工作;协同信息系统则解决了公司地域分布广、人员分散办公，产生的信息互通的问题。

系统开发期间，公司与各厂商50多人联合办公，由于开发人员经常不在同一个地方办公，开发人员核心开发团队采用高配的PC(台式机为主)进行框架和数据模型开发。另外，信息系统的3大板块都设有开发经理，3大板块内部的各个模块也配备了负责人，开发经理与负责人可能同时需要跟进多个项目，不经常与研发人员待在一起，所以他们会利用便携PC与开发人员进行交流，同时将意见反馈给核心团队。这个协同办公的模式不仅提高了开发效率，又缩短了开发时间。

长寿花作为一家快消品生产厂家，需时刻把握快消品市场的节奏，这就要求员工的工作处理要及时、准确。在信息化建设过程中，作为底层的基础支撑，在系统的部署和日程运维过程中各个部门员工都要有一台稳定、高性能的PC作为业务处理的基础硬件。

与信息化建设相比 PC的部署也非常重要

对于长寿花员工来说，PC仍然是最主要的生产力工具。具体到产品设计、研发、客服等环节，包括公司设计的业务信息系统的建设，也需要通过PC来实现协同生产工作。

长寿花信息中心工作人员介绍，根据不同部门的需求，长寿花采购PC的周期一般是3-5年。他表示，在长寿花，PC的使用主要有三类。

首先，销售人员是让消费者接触长寿花的第一环，也是非常重要的一环。长寿花的销售人员每周仅有开会的时间在公司(周一上午、周末下午)，他们经常在全国各地奔波，这就需要有一台便携PC来随时进行查询、登陆信息系统等工作。采用英特尔第六代酷睿处理器的商用PC，对比五年前旧PC，其更轻薄、便携，重量一般1.5KG左右，方便销售人员携带，减轻移动办公负担;在续航方面，也提升了3倍，达到了6-8小时的待机时间，新商用PC可以满足销售人员一天不用充电保证持续移动办公的需求。长寿花销售人员带着新商用PC可轻松实现移动办公，还不用为续航操心，免除后顾之忧。

除销售人员外，研发部门和设计部门对PC性能的要求就更高一些。研发人员使用的是利用系统工具对每个批次的产品进行质检、评估。而设计人员则根据产品选型、新品推出、规格设计等完成平面、包装等一系列设计。对研发、设计人员而言，PC仍然是必不可少的工作伙伴。

最后，企业的基础生产，涉及到生产的各个信息点都可以比作一条流水线上的一个加工点，只有稳定的PC才能让这条流水线有效率的不间断运作。在这个环节上，长寿花对于PC的更换显得更加谨慎，新PC是否能够平滑介入目前的系统环境也是长寿花重点考虑的因素。而该产品拥有良好的兼容性，它们本质上都是基于X86架构的产品，不会产生不兼容的现象;除此之外，该产品同样提供了良好的稳定性与可靠性，免除企业的后顾之忧。

服务不能间断，对客户的承诺同样不能间断。长寿花信息化建设目前还在不断的改进与完善中，而商用终端不仅作为信息化的支撑，同样也是推动企业业务发展的引擎。从长寿花的案例可以看出，商用终端是企业员工必不可少的办公设备之一，而一台新商用终端不仅只是更新了硬件、提升了性能，它还能够帮助企业员工提高日常的工作效率、提升协同办公工作效率，助力企业业务高效运转。