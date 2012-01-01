AMD锐龙Pro桌面处理器：性能与性价比兼顾 提供更佳的商用解决方案

昨日，AMD推出了AMD锐龙PRO桌面处理器系列产品，包括AMD锐龙7 PRO（1700X、1700）、AMD锐龙5 PRO（1600、1500）、AMD锐龙3 PRO（1300、1200）在内的六款新品，适配PC、工作站等商用桌面级终端产品。

至顶网个人商用频道 06月30日 北京消息 (文/陶婧婕) 对于在格子间办公的企业员工来讲，PC仍是最主要的生产力工具。现如今，PC已经越做越薄，并且在性能、续航、屏幕等方面也均有提升，不过，企业采购PC还需要考虑很多因素，像是安全性、可靠性、稳定性等等。

昨日，AMD推出了AMD锐龙PRO桌面处理器系列产品，包括AMD锐龙7 PRO(1700X、1700)、AMD锐龙5 PRO(1600、1500)、AMD锐龙3 PRO(1300、1200)在内的六款新品，适配PC、工作站等商用桌面级终端产品。

在本月20日美国奥斯汀举办的AMD EPYC(霄龙)7000系列高性能数据中心处理器的全球发布会上，AMD商用业务拓展部全球总监、全球商用业务负责人John Hampton接受了至顶网的采访，他表示，AMD锐龙PRO桌面处理器是AMD为商业和企业级市场用户量身打造的芯片产品，也为市场提供了最具有竞争力的商用解决方案。AMD锐龙PRO桌面处理器有三大特点：功能强大、高安全性、高可靠性。

瞄准商用领域 AMD锐龙PRO桌面处理器全力出击

在PC领域，AMD一直占有一席之地。AMD锐龙PRO桌面处理器的发布为旗下企业级CPU产品组合增添了新成员，也使得AMD的产品序列更加多样化，满足更多消费者的需求。

AMD锐龙PRO桌面处理器内建“Zen”核心，每颗AMD锐龙PRO处理器中的“Zen”核心提供的计算能力比上一代产品提高了52%。六款新品具体参数如下：

John Hampton说道，不论是今天还是未来的商业应用，都需要更多线程跟更多核心(商用桌面处理器)的支持，AMD锐龙PRO处理器能供提供更好的解决方案。

值得一提的是，AMD锐龙PRO处理器这六款产品均支持SenseMI技术，这个技术可以拓展CPU频率的范围，更好的支持新的商业应用与技术需求。

从客户痛点入手 AMD锐龙PRO桌面处理器安全性、可靠性兼备

熟悉商用客户端的用户都了解，其产品要具备可靠性以及安全性，这是硬性指标。

AMD锐龙PRO处理器(六款新品)为企业和公共部门应用提供了最先进的芯片级安全性，提供基于硬件的加密和安全技术。据AMD介绍，AMD锐龙PRO处理器里集成了一个专门负责安全的协处理器，而整个AMD锐龙PRO处理器系列完全支持安全启动、固件可信平台模块、AES和Windows 10企业安全功能等安全标准。

AMD锐龙PRO处理器在制造过程中采用了AMD产品可靠性管理标准，使用优质晶圆制造，以帮助确保平台延长使用周期。此外，行业领先、开放标准的DASH可管理性带来电脑其他组件管理，并有助于确保企业避免被束缚到专有解决方案当中。

据了解，商业客户台式机供应商预计将在2017年下半年向全球企业提供基于AMD锐龙PRO的电脑产品。而AMD锐龙PRO 移动版预计会在2018年上半年问世。

AMD锐龙PRO处理器的推出无疑为企业用户提供了更多、更优的办公设备供选择，从产品特性的角度来讲，高、中、低六款AMD锐龙PRO处理器新品都具备功能强大、高安全性以及高可靠性这三大特点，AMD并没有对低端系列的功能进行阉割，AMD锐龙PRO处理器整体来看极具性价比与竞争力，是企业的优质选择。