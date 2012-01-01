科技行者

转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网PC助力影视后期，英特尔酷睿i9激活设计师创新能量

助力影视后期，英特尔酷睿i9激活设计师创新能量

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

针对诸如影视后期行业等设计师群体在使用PC过程中的核心痛点：慢、卡、顿，英特尔与奥普雷斯设计师电脑之家、Render G、荣联科技联合发布了搭载最新英特尔酷睿 i9处理器的设计师PC设备和整体解决方案。

来源：至顶网PC频道 2017年7月3日

关键字：影视后期 英特尔酷睿i9 英特尔

至顶网个人商用频道 07月03日 北京消息：影视后期、动漫制作这些在视觉上大作文章的行业，不仅对作品的微小细节展示都极为严苛，同时对幕后功臣PC的性能与稳定提出相应高需求。就在昨日，一直深耕PC行业应用的英特尔，就以“助力影视后期技术创新”为主题，与行业用户及合作伙伴分享和交流影视后期最前沿技术。

助力影视后期，酷睿i9激活设计师创新能量英特尔商用解决方案业务总监陈丹林与三家合作方发布酷睿i9解决方案

针对诸如影视后期行业等设计师群体在使用PC过程中的核心痛点：慢、卡、顿，英特尔与奥普雷斯设计师电脑之家、Render G、荣联科技联合发布了搭载最新英特尔酷睿 i9处理器的设计师PC设备和整体解决方案。

随着4K/8K、VR、120帧等一系列新技术运用在影视领域，它带来的不仅仅是作品品质的升级，更引发观众对极佳感官体验的高期待。而这也给PC设备提出了挑战：一方面，后期制作中常常需要多线程工作，给PC带来沉重负载；如果计算力和性能不佳，PC就会频繁出现响应速度慢、卡顿时间长甚至死机的现象，严重影响了创作者的工作体验和工作效率。

助力影视后期，酷睿i9激活设计师创新能量英特尔商用解决方案销售总监黄华

基于以上考虑，英特尔联合奥普雷斯设计师电脑之家、Render G、荣联科技在内的三家合作伙伴，合力研发出7款针对影视后期应用的搭载酷睿i9处理器的设计师电脑整机产品，具体性能表现如下：

全新的英特尔酷睿 i9处理器，它可为高级游戏、虚拟现实和内容创建提供最出色的性能。作为全新英特尔酷睿 X 系列处理器产品家族的首发产品，酷睿i9是首款具有18个内核与36个线程的消费级桌面处理器，它提供了卓越性能、极致大型任务处理能力和广泛选项，能够全面满足创建 2D、3D 和 VR 设计的需求，大大减少了等待文件的打开时间，保证电脑顺畅运行，可为影视创作者带来了高效、稳定的工作体验，激发创新能量，从而更帮助他们更“得心应手”的进行影视后期制作，创作出更精彩、更刺激的视觉特效。

一台性能强大，运行流畅的PC对于影视后期和动画设计从业者而言不仅意味着高效与效益，更是将天马行空的奇思妙想转变成现实的机会。英特尔商用解决方案业务总监陈丹林表示：“英特尔致力于通过技术创新推动行业发展，我们相信搭载有英特尔酷睿i9的强性能PC，可以为影视后期制作提供更多的支持，帮助从业者不断实现技术创新和突破。”

可见，英特尔正在通过对PC细分市场的全新布局以及携手全产业链合作伙伴的共同耕耘，为影视后期创作者提供越来越出色的定制化产品和服务。

 

综合评分：8.13 分
云能力：8.3 分
营业额：533亿美元[2012]
云服务：英特尔云计算

查看更多 >>

邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

重磅专题

业界热点:

北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号