助力影视后期，英特尔酷睿i9激活设计师创新能量

针对诸如影视后期行业等设计师群体在使用PC过程中的核心痛点：慢、卡、顿，英特尔与奥普雷斯设计师电脑之家、Render G、荣联科技联合发布了搭载最新英特尔酷睿 i9处理器的设计师PC设备和整体解决方案。

至顶网个人商用频道 07月03日 北京消息：影视后期、动漫制作这些在视觉上大作文章的行业，不仅对作品的微小细节展示都极为严苛，同时对幕后功臣PC的性能与稳定提出相应高需求。就在昨日，一直深耕PC行业应用的英特尔，就以“助力影视后期技术创新”为主题，与行业用户及合作伙伴分享和交流影视后期最前沿技术。

英特尔商用解决方案业务总监陈丹林与三家合作方发布酷睿i9解决方案

针对诸如影视后期行业等设计师群体在使用PC过程中的核心痛点：慢、卡、顿，英特尔与奥普雷斯设计师电脑之家、Render G、荣联科技联合发布了搭载最新英特尔酷睿 i9处理器的设计师PC设备和整体解决方案。

随着4K/8K、VR、120帧等一系列新技术运用在影视领域，它带来的不仅仅是作品品质的升级，更引发观众对极佳感官体验的高期待。而这也给PC设备提出了挑战：一方面，后期制作中常常需要多线程工作，给PC带来沉重负载；如果计算力和性能不佳，PC就会频繁出现响应速度慢、卡顿时间长甚至死机的现象，严重影响了创作者的工作体验和工作效率。

英特尔商用解决方案销售总监黄华

基于以上考虑，英特尔联合奥普雷斯设计师电脑之家、Render G、荣联科技在内的三家合作伙伴，合力研发出7款针对影视后期应用的搭载酷睿i9处理器的设计师电脑整机产品，具体性能表现如下：

全新的英特尔酷睿 i9处理器，它可为高级游戏、虚拟现实和内容创建提供最出色的性能。作为全新英特尔酷睿 X 系列处理器产品家族的首发产品，酷睿i9是首款具有18个内核与36个线程的消费级桌面处理器，它提供了卓越性能、极致大型任务处理能力和广泛选项，能够全面满足创建 2D、3D 和 VR 设计的需求，大大减少了等待文件的打开时间，保证电脑顺畅运行，可为影视创作者带来了高效、稳定的工作体验，激发创新能量，从而更帮助他们更“得心应手”的进行影视后期制作，创作出更精彩、更刺激的视觉特效。

一台性能强大，运行流畅的PC对于影视后期和动画设计从业者而言不仅意味着高效与效益，更是将天马行空的奇思妙想转变成现实的机会。英特尔商用解决方案业务总监陈丹林表示：“英特尔致力于通过技术创新推动行业发展，我们相信搭载有英特尔酷睿i9的强性能PC，可以为影视后期制作提供更多的支持，帮助从业者不断实现技术创新和突破。”

可见，英特尔正在通过对PC细分市场的全新布局以及携手全产业链合作伙伴的共同耕耘，为影视后期创作者提供越来越出色的定制化产品和服务。