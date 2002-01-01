25岁之际，ThinkPad有个小愿望：开创“智能商务计算新纪元”

1992-2017，一条长长的时间轴记录了Thinkpad的每一个成长轨迹。当然，这场活动的意义，绝对不是让时间停下来去追溯“黑与红”的回忆，相反，从一个全新角度认识“思考”（Thinker），看25年来，ThinkPad的坚持与进化，不仅在产品设计上，更包括未来战略计划。

作者：黄当当 来源：至顶网PC频道 【原创】 2017年11月16日

至顶网个人商用频道 11月16日 北京消息（文/黄当当）：25年，四分之一个世纪，不短也不长，对于PC来说，却可以书写一段传奇。

ThinkPad，人们俗称“小黑”，在过去25年用“黑色机械键盘”与“小红点”设计，在人们审美的认知中刻下深深烙印。而如果，就在不到一分钟内，乘坐“时光机”穿梭回到1992年，见证第一台Thinkpad 700C诞生，你会发现什么？

这是昨晚ThinkPad25周年纪念典礼上的第一幕。

1992-2017，一条长长的时间轴记录了Thinkpad的每一个成长轨迹。

当然，这场活动的意义，绝对不是让时间停下来去追溯“黑与红”的回忆，相反，从一个全新角度认识“思考”（Thinker），看25年来，ThinkPad的坚持与进化，不仅在产品设计上，更包括未来战略计划。

“ThinkPad之父”登台：ThinkPad 25纪念机型 限量发售

从2002年起，每5年推出一款纪念机型已成为ThinkPad的惯例。按照时间线路推算，今年正逢其时。

作为ThinkPad品牌历史上第四款纪念机型，联想将其命名为“时光机”。有趣的是，这款产品的设计灵感源自一名ThinkPad超级粉丝，推特上与ThinkPad全球研发团队负责人Luis Hernandez数次互动，共同推进最终机型诞生。

ThinkPad 25 纪念机型还原了七行键盘、蓝色回车键、小红点+三键组合设计、RGB三原色的彩色ThinkPad logo等经典元素。

正当这款机器宣布即将在中国发售，限量1000台时，“ThinkPad之父”内藤在正出现在舞台，现场沸腾了，他向大家讲述25年来对ThinkPad的专注与坚守，并表达对中国用户的感谢之情。

值得一提的是，本次国内发售的ThinkPad 25纪念机型·典藏版就包含了内藤在正新书《ThinkPad之道·无可替代的思考》的中文版。

随后，ThinkPad 25 纪念机型价格公布，12999元。

“通常发布会开到这里就应该结束了。”

“真的吗？”

“2017都快结束了，应该来搞点事情！”

此时，屏幕上出现这样一段文字。



让人意想不到的是，简单粗暴介绍完产品后，ThinkPad的重头戏才刚开始。

联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军压轴出场，不按常理出牌，宣布one more thing，“ThinkPad未来战略”。

接下来“人生规划”：ThinkPlus智能生态战略启动

刘军回顾ThinkPad发展历程，他将时间划分2个阶段：

“从1992年到2004年ThinkPad已经引领了PC从固定计算到移动计算的变革。“

“从2005年到现在的这12年，在研发新产品形态、拓展产品系列、提升研发实力和智能制造能力等一系列动作之后，ThinkPad成为了全球商务精英首选。”

那么，未来呢？刘军同样给出了答案：

“ThinkPlus智能生态战略，以高端专业人士的需求为核心，覆盖办公、商旅和品质生活三个典型应用场景，包含ThinkPad、ThinkPad周边产品，Think Smart-IoT智能物联产品，以及ThinkService至臻服务。”

简单来说，ThinkPad将继续坚持以PC为核心，明确研发方向，通过植入AI、语音交互技术、更先进的生物识别技术，使笔记本电脑更智能、更安全，更像用户的私人助理。

作为ThinkPad生产力工具组合的重要组成，ThinkPad周边产品，如拓展坞、SSD、ThinkVision桌面生态、智能笔、智能旅行箱等，在持续提供生产力的同时，不断丰富用户在办公、商旅和品质生活场景下的体验。

当然，这还不够。刘军还宣布ThinkPlus创业者支持计划。

作为生态战略的一部分，联想将为“与ThinkPad品牌理念一致的创业者”提供一系列支持，主要包括商标授权、研发设计、市场营销、服务体系，以及人工智能技术应用等多个方面。

刘军说，过去25年，ThinkPad刻画了“黑与红”的经典，在25岁之后，要开启一段全新旅程，而ThinkPlus智能生态战略将驱动ThinkPad 距离“智能商务计算新纪元”更近一步。