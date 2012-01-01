清华摄影系学生到海南琼海采风 戴尔产品成为其背后的科技力量

今年暑期，清华大学美术学院教授、硕士/博士生导师冯建国带着摄影系一个班的学生到海南琼海参与社会实践，这是他第一次尝试用航拍等手段制作一部4K短片，在背后默默支持他们把素材变为4K短片的设备就是戴尔产品......

至顶网个人商用频道 11月17日 北京消息（文/陶婧婕）今年暑期，清华大学美术学院教授、硕士/博士生导师冯建国带着摄影系一个班的学生到海南琼海参与社会实践，这是他第一次尝试用航拍等手段制作一部4K短片，在一周多的社会实践中，学生们都在一边体验、一边构思、一边制作，而在背后默默支持他们把素材变为4K短片的设备就是戴尔产品。

清华大学美术学院教授、硕士/博士生导师 冯建国

昨日，戴尔在清华校园内举办了题为“看见·中国之美”的摄影展暨主题沙龙。活动上，冯教授也首次播放了这个关于海南琼海的4K短片，冯建国教授的学生康华桢介绍了使用戴尔PC和显示器产品进行摄影创作的使用体验。他回忆道，我们每天拍摄的作品当天都要上传到电脑里面实时地查看和编辑，以便之后补充修改。使用XPS15查看作品、制作图片、后期处理图片都很方便，用起来很顺手。

XPS15与清华摄影系学生们的海南琼海游

康华桢分享了本次海南琼海社会实践的拍摄细节。他表示，这次去了琼海十天，十天的时间比较匆忙，晚上我们会在住处构思第二天要拍摄的内容，当天基本上没有什么时间休息，白天拍摄，晚上整理思路，还是蛮充实的。

冯建国教授的学生 康华桢

这次海南琼海实践，戴尔赞助了清华摄影系学生们一台XPS15笔记本电脑，康华桢和他的同学们拿到这台电脑时的第一反应是颜色不错，很好看。现在“全面屏”很流行，一打开XPS15就是这样的感觉，很时尚，做工也过硬，他们都很喜欢。

这次拍摄是以4K为主题，照片都很大，又要转换为视频，所以对设备前期显示和后期编辑的要求都很高。康华桢做了一个比喻，比方说拍了4K的视频，显示器如果跟不上，就相当于一个1.8米的人穿了一个1.6米的衣服，所以前期后期都要配套。

XPS15拥有15.6寸的显示屏、4K高清分辨率显示屏，同时还能做到轻薄便携，他们甚至能带XPS15出海。

戴尔产品助力学生们完成4K作品剪辑相关工作

十天拍完片回到北京以后，要把照片、视频汇总，然后剪辑。

康华桢表示，我们毕竟是学生，需要更专业的设备，而显示器是很重要的一个环节，戴尔为我们提供了4K大屏显示器，可以更好地还原和匹配4K作品，4K作品如果用1K显示器去看会丢失很多细节，甚至一些颜色也还原不出来，所以专业的作品应该用专业的技术去制作。

从家用到商用到高端系列，戴尔的多样化显示器产品可满足不同用户所需的显示需求。戴尔显示器为摄影师等色彩专业人士而配备的PremierColor技术，以精准且鲜明的色彩表现呈现出画面的绚丽;戴尔HDR(高动态范围)技术结合更高的颜色深度、非凡的清晰度和高对比度，演绎出更加真实的视觉效果，配合超高清4K显示屏优异的分辨率，让观赏者直观地感受到琼海的自然风光之美。

戴尔中国消费及小企业事业部，产品规划销售资深总监 胡沁颖

戴尔中国消费及小企业事业部，产品规划销售资深总监胡沁颖表示，科技的进步，始终是为了提供人们更美好的生活。摄影从业者的需求不断启发科技工作者落实创新，催生更多新技术的诞生和普及。戴尔致力于推动IT科技的创新，在每一个产品的设计上都精益求精，让大众能够更加直观的感受艺术、拥抱艺术，使中国之美得以完好地保存和传播，让更多人通过影像看见中国之美。