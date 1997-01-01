7年拿5座奥斯卡，背后的英雄，戴尔Precision用20年打了一场漂亮的防守与反击

Rahul Tikoo，戴尔Precision工作站的“一把手”，所有与Precision相关的大大小小决策，他拥有绝对的话语权。在他看来，“性能”与“稳定性”是戴尔Precision工作站“血液”里最重要的DNA。

至顶网个人商用频道 09月19日 北京消息（文/黄当当）：如果你喜欢电影，并关注“奥斯卡”，那么接下来的几部作品一定会让你兴奋不已：《盗墓空间》、《雨果》、《地心引力》、《星际穿越》、《机械姬》，这五部电影你至少听说过一个。

他们是近七年“奥斯卡最佳视觉效果”获奖影片中的五部。除了让你“心跳加速”的电影场景，他们还有一个共同点，即影片后期、渲染特效制作均有来自——戴尔Precision工作站。

戴尔副总裁 袁洪伟

当然，取得这些成就并没有让这位“奥斯卡最佳视效”幕后功臣，停下创新的脚步。相反，它还继续坚守在品质与效率的第一战线，在20岁“弱冠之年”交出漂亮的答卷。

根据IDC全球工作站市场销售2017年Q2最新数据统计：

戴尔工作站以35.9%的全球市场份额排名第一；

戴尔移动工作站以54.3%的市场份额连续13个季度排名第一；

戴尔整体工作站连续三年保持大中华区出货量排名第一。

这是戴尔副总裁袁洪伟在近日举行的戴尔Precision工作站20周年庆典上的分享。华丽数字背后，也昭示戴尔中国战略从生根发芽到茁壮成长，“在中国，为中国”理念的深耕。

戴尔Precision工作站“血液”里最重要的DNA：“性能”与“稳定”

相比骨灰级游戏PC“外星人”的高调，相差一岁的戴尔Precision工作站更像是一位谦逊的学弟，通过不断完善自身技能，为行业持续输出。

事实上，Precision工作站作为戴尔端到端解决方案一部分，提供机架、塔式、移动工作站多样化选择，而戴尔也为其开拓了多线业务：从热门的大数据计算到中国制造2025、虚拟现实、人工智能，小至计算机辅助设计、工程制造、图形处理、媒体娱乐等领域，后端的计算支撑都有戴尔工作站的身影。

戴尔Precision工作站副总裁兼总经理 Rahul Tikoo

Rahul Tikoo（戴尔Precision工作站副总裁兼总经理），戴尔Precision工作站的“一把手”，所有与Precision相关的大大小小决策，他拥有绝对的话语权。在他看来，“性能”与“稳定性”是戴尔Precision工作站“血液”里最重要的DNA。

这一点，回顾戴尔Precision工作站不断突破的发展路径便可知晓。

第一个阶段，探路的前十年。1997年戴尔发布第一台基于Intel和Windows的Precision工作站，突破了Unix工作站在当时的行业垄断；2001年推出全球第一台移动工作站；2005年推出双核工作站；2008年推出全球第一台机架式工作站。

第二个阶段，PC略乏力的时代。然而，戴尔并没有放缓脚步，相反，从2013年至2017年加快了研发速度，为行业带来一系列惊喜：2013年推出当时最轻最薄移动工作站以及工作站自动优化软件；2014年首创工作站虚拟化解决方案；2015年推更轻薄的15英寸移动工作站；2016年首创VR就绪创作解决方案；2017年，AI就绪工作站、智能画板Canvas工作站一体机。

这是戴尔Precision工作站创新前行20年的岁月印记。其中，出现频率较多的一个关键词是“轻薄”。但一个摆在眼前的事实是，当工作站越发轻薄，就意味在某种程度上可能会减损或牺牲机器的性能与质量。

显然，这与戴尔Precision工作站DNA相违背。那戴尔如何化解“轻薄”与“性能”之间矛盾呢？那就让每一款产品找到最佳“临界点”。

Rahul Tikoo认为有两个关键技术作用，其一是戴尔微边框技术，类似XPS13，在11英寸的机身上却配备13英寸屏幕；其二是散热技术，双风扇设计分别对应CPU与GPU，保证这两个重要部件的散热与稳定性。

实际上，不仅是在戴尔Precision工作站，包括所有戴尔商用终端产品线，以及“性能怪兽”外星人，不管创新走到哪一步，性能与稳定，绝对是第一优先考虑的事，不妥协的态度，已经成为戴尔Style。

激流勇进的一大步：首款AI工作站 为“深度学习”研究降低门槛

如果说20年足以让一颗树苗长成参天，那戴尔Precision工作站已经告别“幼稚”。如今的它，性能得到几何级增长，计算能力远比20年前第一台工作站（1997年UNIX base工作站 ）强大，“甚至是它的28倍”，Rahul Tikoo表示。

除了硬件层面的改良，戴尔还将眼光放在了更长远战略规划上。在“过去式”的成绩前，戴尔Precision渴望用“AI”刷新一波存在。AI就绪，就是在VR就绪战略的延伸。

本次戴尔发布的新一代Precision工作站产品组合，包括：Precision 5820塔式工作站、Precision 7820塔式工作站、Precision 7920塔式工作站以及Precision 7920机架式工作站，以及20周年限量纪念版 Precision 5520，戴尔智能画板Canvas。

新产品中戴尔暗藏了玄机。首款AI工作站——Precision 7920塔式/机架式工作站，可以支持包括机器学习（ML）、深度学习（DL）并进行推理和训练等多任务负载。同时，这两款工作站还允许用户在启动AI工作时，在现有的英特尔架构下对软件进行优化。

这里存在一个疑问，AI工作站与普通工作站有何区别？对此，戴尔Precision“一把手”Rahul Tikoo进行答疑解惑。

他表示，过去，如果做AI研究和开发，需要非常昂贵的数据中心系统，机器集群等，这是一笔不小的支出。换个思维，如果用工作站去做AI、机器学习，以及研发和开发，将会是极具性价比的方式，降低AI研究、深度学习的价格门槛。

当然，用一台工作站与机器集群进行PK，这看上去像是“天方夜谭”。但戴尔这次拿出的杀伤性武器却不容小觑。在7920塔式/机架式工作站上，你将看到一台AI工作站具备的显著特性：

1、性能“变异”的CPU，支持两路英特尔至强处理器，最高可达28个核，两路可以达到56个核，提供30亿浮点运算能力，支持不同场景的AI；

2、最大可支持3块NVIDIA TP100显卡，通过NVLINK连接，支持不同的AI应用场景；

3、可同时插24张内存条，最高可以支持到3T的内存总量。

尽管AI研究对机器的计算力提出了极限高要求，但Rahul Tikoo认为，AI工作站区别普通工作站，关键在于“AI应用场景”。应用场景的差异会对处理器核心数、存储、硬盘速度等推出差异化需求。

事实上，戴尔拟定的“AI就绪”标准，就将围绕不同AI应用场景展开，Rahul Tikoo表示。

深耕行业应用“对症下药” 影视、工程制造、VR也可以溜得飞起

20岁的你或许在迷茫，但戴尔Precision工作站却像个靠谱的工程师，值得信赖了。

在戴尔Precision“生日Party”上，就带来一则重磅消息：全球5大顶级数字影视娱乐公司之一，索尼影视携《蜘蛛侠：英雄归来》正式上映。而戴尔Precision工作站正是这部影片特效的幕后操刀手。

制片并非易事，像《蜘蛛侠：英雄归来》这样的电影，需要非常大量的视觉特技，很多大型的场景，可能是通过实拍，但更大量是通过后期完成的视觉效果。

这其中，戴尔Precision工作站就起到关键性作用。索尼影视发行公司首席市场官廖旭翎表示，在制造过程中，共使用超过了1000台戴尔Precision塔式工作站 T7910 以及机架式工作站 R7910 ，再加上数千台PowerEdge服务器。

从创作、渲染甚至到后端的存储一站式解决方案，戴尔Precision在处理大型且繁琐的内容时，提供了非常可靠的IT架构支持。特别的是，影片后期在美国洛杉矶与加拿大温哥华两地分工制作，更需要依靠戴尔Precision工作站的远程协调解决方案的软件去支撑团队工作。

这是戴尔Precision工作站在影视行业的最新动作。在VR内容创作上，它还大力扶持华纳兄弟描述二战时期史诗级战争电影《敦刻尔克》的VR体验内容。

不止于此，戴尔Precision工作站还在向工程制造业渗透。不仅帮助捷豹路虎实现通过VR技术发布首个电动汽车的项目，还帮助很多客户如波音、庞巴迪、福特、华晨宝马等完成诸多出色的设计和作品。

正如Rahul Tikoo所说的，戴尔Precision在持续创新的路上，心中永远放着两件最重要的事：一个工作站的性能，另一个是工作站的稳定性。同时，这两个因素也将是戴尔产品“待客之道”。未来，戴尔Precision将加强与Intel、Nvidia和AMD等合作伙伴的合作，第一时间将最“用心”的产品传递到每一个戴尔用户。